Costa: “Green pass obbligatorio al ristorante è eccessivo“

“L’obbligatorietà del green pass? Un conto è se parliamo di discoteche e di stadi, ma parlare di ristoranti e bar mi pare eccessivo, anche perché si introdurrebbe un elemento economico. Pensiamo ad una famiglia che va a mangiare una pizza con due bambini di 10 anni: li costringiamo anche a doversi pagare il tampone. Su questo andrei più cauto”. Lo ha dichiarato il sottosegretariato alla Salute Andrea Costa, intervenuto a Radio Anch’io.

“Abbiamo già introdotto il Green Pass per alcuni eventi, come i matrimoni, gli eventi all’aperto, lo stadio, ovvero i luoghi dove ci sono grandi numeri. Ma pensare ad attività come la ristorazione credo che ad oggi sia una riflessione prematura. Poi se liberamente un ristoratore decide che nel proprio ristorante fa entrare clienti solo vaccinati o col green pass è un’altra riflessione. Arriviamo da un periodo di grande compressione delle libertà, ora siamo all’interno di un percorso di riaperture e di ritorno graduale alla normalità. Dobbiamo assolutamente veicolare il messaggio che è importante vaccinarsi. Tra l’altro, rispetto alla Francia siamo più avanti perché nel nostro Paese abbiamo vaccinato il 43% della popolazione e la Francia è al 36%. Dobbiamo continuare ad alimentare questo rapporto di fiducia rispetto ai vaccini”.

“Dobbiamo convincerci che non dobbiamo valutare solo il numero dei contagi ma dobbiamo valutare con attenzione il numero degli ospedalizzati. I contagi possono pure innalzarsi, ma ciò che noi dobbiamo monitorare è la presenza e la pressione nei nostri ospedali; questo è il dato vero che ci deve eventualmente preoccupare. Dobbiamo gestire questa fase con prudenza – ha concluso Costa – ma non con paura e per quanto riguarda il green pass penso che al momento sia una discussione quanto meno prematura. I dati ci dicono che nel nostro Paese, tutto sommato ad oggi la situazione è sotto controllo”.