Covid, boom di casi in Gran Bretagna. Ricciardi: “Effetto Wembley”

“In questo momento noi stiamo preparando l’autunno: è chiaro che se facciamo circolare il virus in modo incontrollato il virus sarà problematico e torneranno a salire anche le ospedalizzazioni, come sta succedendo in Gran Bretagna. Anche se non ci sono le ospedalizzazioni dell’anno scorso, perché comunque gran parte della popolazione è vaccinata, di fatto stanno salendo. Ieri ci sono stati 43.000 casi in un giorno, anche in conseguenza delle scene che abbiamo visto a Wembley e nel resto del Paese. E da ieri sta cominciando a salire di nuovo anche la pressione sugli ospedali”.

Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica di Roma, intervenendo alla trasmissione televisiva Agorà estate.

Ricciardi ha analizzato i rischi di far circolare in modo incontrollato la variante Delta che sta creando numerosi problemi Oltremanica. “Inoltre in Gran Bretagna – ha aggiunto Ricciardi – sta succedendo un’altra cosa nuova: a causa della diffusione della variante Delta stanno cominciando a salire anche il numero degli operatori sanitari vaccinati che vengono contagiati, ovvero in cui la variante Delta buca il vaccino. E questi operatori, anche se non finiscono ricoverati, sono comunque costretti ad assentarsi dal loro posto di lavoro e questo è un altro problema”. Un problema che, per il professor Ricciardi, nel nostro Paese non possiamo permetterci ora, “perché abbiamo già un servizio sanitario debilitato e nel momento in cui hai operatori sanitari infetti non puoi assistere in modo corretto i malati, sia Covid che non”.