Nofrio’s cup, che bagarre: il Barcellona stacca il pass per la fase finale

MARINEO (PA) – Bagarre in testa alla classifica della Nofrio’s cup. Quando manca una sola giornata al termine non si sa ancora chi terminerà in testa la prima fase, ma nemmeno chi sarà destinato alla sfida per il cucchiaio di legno.

La nona giornata si è aperta con la vittoria del Barcellona, che ha messo al tappeto per 8-5 il Borussia Dortmund. Diversi errori per i tedeschi che oltre a due autoreti hanno permesso a Gippetto di siglare ben quattro gol. Gli spagnoli con questa vittoria sono la prima squadra a conquistare il pass per le semifinali e nell’ultimo turno scopriranno in quale posizione di classifica.

Il Milan, che con la vittoria nell’ultimo turno era tornato in testa da solo, si è arreso 6-5 all’Amburgo. Le due squadre adesso sono appaiate al secondo posto con 15 punti in classifica. I rossoneri hanno anche patito l’assenza di Di Marco.

La giornata l’hanno chiusa le ultime della classe, con il Real che si è imposto 5-4 e, quasi certamente, ha condannato gli olandesi dell’Ajax alla finale per il cucchiaio di legno.

Martedì 20 luglio andrà in scena l’ultima giornata della Nofrio’s Cup e li si decideranno i piazzamenti. La giornata sarà aperta da Amburgo-Ajax; a seguire il derby tutto spagnolo tra Real Madrid e Barcellona, con la chiusura affidata a Milan-Borussia Dortmund. L’Ajax per conquistare un pass alle finali per la vittoria finale dovrà battere l’Amburgo e sperare nella sconfitta di Real e Borussia.