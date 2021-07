Palermo, Soleri è in città: si pensa anche a Fella

PALERMO – Il Palermo mette a segno un altro colpo di mercato. Nella serata di ieri in città è arrivato l’attaccante classe ’97 Edoardo Soleri, che andrà a rinforzare il reparto offensivo.

L’attaccante arriva in rosanero dal Padova, squadre per la quale ha giocato nell’ultima stagione e mezzo prima di trasferirsi, a gennaio, al Monopoli. Per il suo arrivo in Sicilia la formula scelta è il prestito con diritto di riscatto e, quindi, a giugno il Palermo potrebbe sborsare la cifra pattuita con il club veneto per l’acquisto definitivo.

Il mercato, però, non si ferma qui. I rosanero stanno provando ad ingaggiare anche Peppe Fella, attaccante di proprietà della Salernitana ma che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Avellino. La dirigenza rosanero sta lavorando alacremente con l’entourage del giocatore e con il club campano per arrivare ad un accordo, che sembra esserci già.

Fella sarebbe un vero lusso per la categoria e permetterebbe a Filippi di variare grazie alla sua duttilità perché può giocare in tutti i ruoli del reparto offensivo.