Buttaro: “Ringrazio la Roma, adesso nuova sfida col Palermo”

PALERMO – Alessio Buttaro, nuovo difensore del Palermo, saluta il suo passato in giallorosso. Nativo di Roma, ha sempre vestito la maglia del club capitolino fino alla categoria Primavera. Adesso inizia un nuovo percorso con il Palermo, nel girone C di Serie C, dove metterà in pratica la sua prima esperienza da calciatore professionista.

“Sono arrivato alla Roma da bambino, ho portato questa maglia per 10 anni con grande orgoglio. Abbiamo lottato, sofferto, vinto e gioito insieme a tutti e i miei compagni che sono stati come fratelli per me. Ringrazio l’A.S ROMA che è stata come una seconda casa – scrive il classe 2002 su Instagram – e mi ha dato modo di crescere. Ora è arrivato il momento di salutarci perché mi aspetta una nuova sfida che cercherò di affrontare dando tutto me stesso al Palermo e di continuare la mia crescita”.

Anche il nuovo portiere del club rosanero, Samuele Massolo, ha pubblicato su Instagram un pensiero in vista del suo approdo nel capoluogo siciliano. “Felice e carico per questa nuova avventura. Forza Palermo”, sono le sue parole dopo l’ufficilità odierna dell’arrivo in rosanero degli stessi Buttaro e Massolo e di Soleri.