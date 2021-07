Orlandina, i dettagli della campagna abbonamenti

Riapre il PalaFantozzi per la stagione in Serie A2

CAPO D’ORLANDO (ME) – Riapre il Pala Fantozzi! Ci sono solo 500 posti a disposizione per tornare a tifare Orlandina dal vivo in vista della prossima stagione di Serie A2. Il club ha deciso di privilegiare coloro che amano la squadra e che potranno assicurarsi la presenza fissa al palazzetto tramite prelazione.

Prenotarsi è semplicissimo. Basterà effettuare un bonifico utilizzando il seguente Iban: IT76C0503682100CC0681786809, intestato a “SSD Orlandina Basket”, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, agenzia di Capo d’Orlando, con la causale “prelazione abbonamento”.

C’è tempo fino al 31 luglio 2021 per sfruttare la prelazione. Di seguito i prezzi per l’abbonamento, che dà diritto ad assistere a tutte le partite di stagione regolare e fase ad orologio:

– Per i posti nelle prime 10 file il contributo richiesto è di 300,00€

– Per i posti oltre le prime 10 file il contributo richiesto è di 200,00€

Le modalità di selezione del proprio posto saranno comunicate nel mese di settembre 2021 e seguiranno l’ordine cronologico di sottoscrizione.