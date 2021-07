Al pronto soccorso con ferita al torace: “Ho fatto tutto da solo”

Forse potrebbero esserci accertamenti per verificare la versione dell'uomo.

CATANIA – È arrivato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Garibaldi con una ferita al torace provocata da un arma tagliente. Forse un coltello. Alle domande dei medici su cosa fosse successo ha detto: “Mi sono ferito da solo”. E così infatti è scritto nel referto della medicina d’emergenza, che comunque – come vuole prassi – hanno allertato le forze dell’ordine. Si dovrà attendere la prognosi per capire se è necessario fare ulteriori accertamenti e valutare se il paziente ha raccontato la verità. Oppure sta nascondendo un’azione violenta accaduta in città.