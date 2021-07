La novità che si sta approntando sarà, a Palermo, disponibile a breve. “Ci siamo fatti un conto – spiega il commissario per l’emergenza Covid, il dottore Renato Costa – tutti quelli che vengono a farsi un tampone da noi sono, generalmente, non vaccinati. Il tampone deve essere prenotato online, nella stessa schermata ci sarà la possibilità di prenotare il vaccino. E’ semplice: fai il tampone e, se sei negativo, subito dopo sarai vaccinato in uno spazio ad hoc nell’hub della Fiera”.

C’è poi un altro dato confortante, come racconta il dottore Costa. “C’è una inversione di tendenza. Da qualche giorno cominciano a risalire le prime dosi di vaccino, mentre prima, da un po’, eravamo soprattutto impegnati nelle seconde dosi. Lo prendo come un segnale che ci spinge all’ottimismo. Non c’è altra strada per sconfiggere il Covid: bisogna vaccinarsi”.

Ieri il primo ‘Aperivax’ al Nautoscopio, un appuntamento che è nato per vaccinare gli avventori della movida e i lavoratori. Se la gente non si vaccina, il vaccino va dalla gente.