Al via ‘Aperivax’: “Vacciniamo gli avventori della movida” VIDEO

Due giorni di vaccini al Nautoscopio, per iniettare il siero anticovid

PALERMO – Aperitivo e vaccino. Ora si può. Il Nautoscopio, grazie all’iniziativa voluta dal Commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, e Confcommercio apre agli avventori della movida e non solo permettendo loro di ricevere il vaccino. Tra chi ha scelto di vaccinarsi in riva al mare c’è anche la signora Francesca di 87 anni, accompagnata dalla figlia e dal nipote.

Per prenotarsi basta inquadrare il codice Qr presente al tavolo e compilare i moduli. In pochi minuti si riceve l’email e i medici dell’Usca, presenti sul posto, inietteranno la dose di vaccino. Una iniziativa che serve ad avvicinare chi frequenta la movida ma che ancora non hanno ricevuto il siero anticovid.

A supervisionare che tutto vada per il meglio era presente il commissario Costa: “Ci avviciniamo ai giovani e soprattutto chiediamo l’aiuto di imprenditori bravi e sensibili come Tiziano, che ci mettere nelle condizioni di poter accedere ad una fascia di persone che rappresentano: i gestori delle attività della movida e i lavoratori, comprese le loro famiglie che è il target cui abbiamo dedicato questa serata. Oltre a loro anche gli avventori della movida”.

Anche Tancredi Lo Presti, che fa parte della struttura commissariale, è presente al Nautoscopio: “Inauguriamo questo aperivax. Sui tavoli è presente un Qr code e basterà inquadrarlo per prenotarsi. A noi arrivano i moduli precompilati e manderemo direttamente la mail con scritto ‘è il tuo turno’. Il messaggio è: trasmettere che ricevere il vaccino è semplice come prendere un aperitivo”.

“Noi abbiamo accolto solo l’invito da parte del commissario ad uscire dall’hub e andare incontro alla gente – ha dichiarato Tiziano Di Cara uno dei titolari del Nautoscopio -. Hanno ritenuto che il Nautoscopio fosse uno dei posti ideali dove farlo e trovare gente nuova”.

Tra chi ha ricevuto il vaccino c’è anche Emanuele Salerno barman del Nautoscopio che ha deciso di ricevere il siero anticovid perché giornalmente è a contatto con la gente: “Credo sia una cosa fondamentale per chi fa il mio lavoro. Invito tutti coloro che sono amanti della movida a vaccinarsi perché è una cosa importantissima”.