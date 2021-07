Etna, Musumeci: “Roma valuti la cenere come fenomeno ordinario”

CATANIA – “Oggi siamo al 47esimo fenomeno parossistico, l’Etna non ci da’ tregua e sono interessati diversi Comuni in particolare quelli sul versante Est, Sud e Nord. C’e’ un aspetto non solo economico, ma anche sociale e sanitario. Ed e’ per questo che vogliamo coinvolgere la legislazione nazionale perche’ quello della cenere dell’Etna sia visto come un fenomeno ordinario e non straordinario”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a Catania, durante il punto stampa per l’emergenza cenere vulcanica, al termine della riunione con il capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio.