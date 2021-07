Boxe, il siciliano Crivello si prepara alla sfida per il titolo italiano

Ignazio Crivello, pugile 31enne di Bagheria, mercoledì 28 luglio sarà impegnato a Verbania per il titolo italiano dei pesi supermedi. Lo sfidante sarà Ivan Zucco, pugile piemontese nativo proprio della città dove si disputerà l’incontro e detentore del titolo. Crivello può vantare uno score di 15 match a livello professionistico: 7 vittorie, 7 sconfitte e un pari. Da dilettante, invece, è stato più volte campione italiano, ha vinto anche il guanto d’oro e ha disputato più di 140 incontri.

L’atleta siciliano si allena costantemente a Villabate, a pochi chilometri fuori da Palermo. A segurilo c’è Davide Giordano, head coach e manager dello stesso Crivello, nonché titolare della ASD dove si allena (GBC Boxing Team). Per quanto riguarda la parte atletica, il 31enne di Bagheria si affida a Mauro Giuliano. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Live Sicilia per commentare il match del prossimo 28 luglio.

“Anche il mondo del pugilato ha risentito della pandemia da Covid-19. Ci siamo allenati in condizioni riduttive e proibitive a causa del Coronavirus, abbiamo dovuto effettuare delle variazioni. Oltre tutto Ignazio, dopo aver effettuato un match, si è anche infortunato subendo una fascite plantare, che l’ha tenuto lontano dal ring per un po’. Successivamente, questo ha causato l’aumento dei carichi di lavoro. Ha faticato tanto per tornare ad avere la forma dei suoi tempi migliori. Abbiamo fatto un grande lavoro di tecnica e tattica, concentrandoci molto anche sulla motivazione, sulla sua potenza e sulla forza. Ignazio ha delle grandi doti che possono essere usate: ha una grande mobilità e stilisticamente un gran bella boxe, molto bella da vedere. Noi siamo disposti a dare battaglia sin dal primo round, Ignazio è in perfetta forma ed è molto motivato. Non arretrerà di un passo”.