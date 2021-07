Don Carlo Misilmeri: poker d’acquisti, c’è anche Tiscione

MISILMERI (PA) – Poker di acquisti da parte della società biancorossa che ufficializza l’ingaggio di quattro nuovi giocatori per la stagione 2021-2022.

In difesa arriva Angelo D’Angelo, difensore con una lunga esperienza nella categoria e reduce dall promozione in Serie D con la Sancataldese. In attacco spazio a due vecchie conoscenze di mister Corrado Mutolo come Domenico Messina e Giorgio Stassi.

Dulcis in fundo l’arrivo di Filippo Tiscione, fantasista con un lungo curriculum ed esperienze tra i professionisti in Serie B e Serie C.