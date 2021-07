“Ha tentato di strangolarmi”, compagno violento allontanato da casa

CATANIA – Violenze in famiglia. Fino al tentativo di strangolamento, Nel pomeriggio dello scorso 18 luglio, personale delle Volanti ha denunciato in stato di libertà un uomo per il reato di maltrattamenti, adottando nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Alle 15:30 equipaggi delle volanti sono intervenuti in un’abitazione di via De Felice a seguito di una richiesta di intervento per un’accesa lite tra conviventi. Sul posto, una donna in evidente stato di agitazione, riferiva che il compagno di circa trent’anni, aveva da poco lasciato la casa familiare con il figlio di due anni e mezzo, dopo aver tentato di strangolarla e dopo averle procurato graffi nel collo e nelle braccia, a seguito di una banale lite.

Pare che le violenze fisiche e morali poste in essere dall’uomo nei confronti della compagna andassero avanti da diversi anni. Nel corso dell’intervento l’abitazione l’uomo, ancora in evidente stato di alterazione psicofisica, ha fatto rientro nell’abitazione: fermato e deferito in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia, su autorizzazione del P.M. di turno, è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare in attesa della convalida della misura cautelare da parte del G.I.P.