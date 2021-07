Pallamano Girgenti dopo 12 anni torna in A2

GIRGENTI (AG) – La Pallamano Girgenti ritorna nel campionato nazionale di serie A2 a distanza di 12 anni, la squadra Agrigentina infatti dopo il brillante campionato di serie B disputato lo scorso anno con il secondo posto in classifica ottenuto sul campo è stata ripescata ufficialmente oggi dalla federazione per vari meriti e titoli.

Il team biancazzuro guidato in panchina dall’eterno Lillo Gelo, sarà dunque ai nastri di partenza del girone C di A2 formato da dodici squadre. Saranno sette le siciliane (Girgenti, Enna, Ragusa, Palermo, Marsala e le due squadre di Mascalucia da sempre rivali) completano il girone: Benevento, Fondi , Salerno, Noci (BA) ed infine la neopromossa Atellana squadra della provincia di Caserta. L’inizio del campionato è fissato per Sabato 25 settembre, nei prossimi giorni uscirà il calendario.

La Pallamano Girgenti giocherà le gare casalinghe il sabato alle ore 18 presso lo sport village del villaggio mose’ , si spera per poco tempo infatti visto che il nuovo impianto polivalente di via Ugo la Malfa (già pronto è completato) dovrebbe essere consegnato alla città ufficialmente a breve.

Per gli amanti di questo bellissimo sport si tornerà a vedere nuovamente una categoria prestigiosa dove siamo certi la nostra squadra dirà la sua. L’ organico dei biancazzuri sarà completato con l arrivo di due importanti stranieri che assieme al gruppo affiatato dei ragazzi locali andranno ad arricchire il roster a disposizione del tecnico. La preparazione della squadra inizierà giorno 16 agosto con doppie sedute di allenamento fino alla settimana che porterà all’inizio del campionato.Prossimamente verranno presentati alla stampa il nuovo organigramma societario è l’organico completo della rosa biancazzura.