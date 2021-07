Teatro Massimo, dalla Regione via libera per stabilizzazione di 42 precari

PALERMO – I sindacati della Fondazione Teatro Massimo di Palermo ieri sera hanno revocato la protesta indetta per “Il Trovatore” al Teatro di Verdura. La decisione di Fistel Cisl, Uilcom e Fials è giunta dopo l’impegno assunto dalla Regione Siciliana per la stabilizzazione dei 42 precari del teatro.

L’opera è iniziata regolarmente alle 21.15 e non con 30 minuti di ritardo, per come annunciato. Tutto dopo un incontro avvenuto ieri mattina in via telematica con la V commissione legislativa Cultura, Formazione e Lavoro dell’Ars, alla presenza del sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo Francesco Giambrone, del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e le organizzazioni sindacali.

La Regione ha preso l’impegno ad aumentare le risorse con un investimento sul personale per la stabilizzazione del corpo di ballo e dei precari della Fondazione.