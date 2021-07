Il cordoglio commovente e composto per Luca Cardì, il 34enne vittima dell'incidente avvenuto in via Palermo

CATANIA. Una tragedia immane. Con gli amici che non si danno pace affidando ai social quello che non è un banale sfogo: è, semmai, un coinvolgimento emotivo, un’esplosione umana d’amore e di emozioni per chi se n’è andato. Per chi, all’improvviso, non c’è più.

E’ una lunga testimonianza di incredulità, rabbia, dolore e di accennata speranza quella che sta accompagnando in queste ore, la drammatica notizia dell’incidente mortale che ha spezzato per sempre la vita del 34enne catanese Luca Cardì.

Mentre inquirenti e soccorritori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto, quello che rimane è la certezza di un incidente stradale (da confermare che sia stato autonomo) che ha cancellato il sorriso di Luca Cardì poco dopo le 3 della notte scorsa mentre era in sella al suo ciclomotore all’altezza di via Palermo, nei pressi dell’ospedale Nuovo Garibaldi.

I messaggi intrisi di dolore degli amici

Sono tante le persone che ricordano Luca con parole semplici ma che testimoniano il forte legame che si era instaurato con ognuno dei suoi amici. Ecco solo alcuni dei messaggi:

“Oggi ore 4 una parte della mia gioventù è andata via con te..Non troverò mai modo per accettare tutto questo..”.

“Gigante buono stamattina dopo aver ricevuto questa triste notizia mi si è spezzato il cuore… Eri un ragazzo d’oro… Mi cercavi sempre pure con un semplice messaggi sempre sorridente, dietro a 1000 problemi…. Angelo adesso..Fai vedere che ragazzo sei lassù… Avrai tantissimi angeli che ti vorranno bene.. Ti porto nel cuore!”.

“Ti ho detto ci vediamo domani ..invece alle 4 mi arrivata la bomba nello stomaco non mi sembrava vero …e invece è vero te ne sei andato…hai lasciato un vuoto immenso nei nostri cuori … Ci mancherai Gigante buono tvb e per sempre te ne vorrò resterai sempre nei nostri cuori..R.I.P”.

“Fai buon viaggio. Nel silenzio della notte te ne sei andato così senza dire un ciao”.

“Veramente nn posso credere a quello ke è successo fratello Luca riposa in pace”.

“Non riesco ancora a credere a ciò che ho sentito…Un grande uomo come te, non merita di morire..Mi volevi bene come un fratello più piccolo…È tutto questo è inaccettabile…Luca Cardì, rimarrai sempre nel mio cuore. E rimarrai per sempre il nostro gigante buono…Ti voglio bene, ovunque tu sia…”.

Le indagini sull’accaduto

Nel frattempo, si indaga per ricostruire l’accaduto. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari: se sia stato realmente un incidente autonomo, lo dirà la conclusione delle indagini condotte in queste ore dalla Polizia municipale di Catania.

Quello che resta è una vita spezzata sull’asfalto.

Un gigante buono andato via troppo presto.