Lampedusa, torna l’emergenza migranti: hotspot pieno

LAMPEDUSA – Boom di sbarchi e preoccupazioni per la tenuta dell’hotspot. Sono 212 i migranti arrivati a Lampedusa, a partire dalla mezzanotte, con 10 diverse imbarcazioni. L’ultimo sbarco, in ordine di tempo, ha visto protagonisti 50 migranti (tra cui diversi bambini e donne in stato di gravidanza), bloccati a 30 miglia dalla costa, soccorsi dalla Guardia Costiera. Ieri si erano registrati invece 12 sbarchi.

L’hotspot

Preoccupa la situazione all’interno dell’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento si trovano 967 persone a fronte di una capienza massima di 250. La Prefettura di Agrigento nel frattempo corre ai ripari e annuncia che cento migranti, fra minori e soggetti vulnerabili, saranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. E non solo.

I trasferimenti

La Prefettura sta organizzando il trasferimento di circa 150 ospiti dell’hotspot di Lampedusa con le motovedette che dovrebbero portarli a Pozzallo. Al momento non sono previsti imbarchi su navi quarantena perché la Azzurra, sulla quale ieri erano stati fatti salire 100 dei migranti sbarcati nelle ultime ore, è partita per Augusta.