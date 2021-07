Nuoto Catania, arrivano quattro conferme per il prossimo anno

CATANIA – Dopo i nuovi arrivi (il difensore Banicevic e il centro-boa Eskert) arrivano le prime conferme in casa della Nuoto Catania. La società del presidente Mario Torrisi riparte dalle basi…rossazzurre.

Confermato il tecnico Peppe Dato, certezza per la società etnea. Non solo per la promozione in A1 conquistata di recente ma per il suo operato e per il suo lavoro egregio in questi anni con e per la squadra etnea.

“Sono molto felice e onorato di poter essere ancora l’allenatore della Nuoto Catania e di poterlo fare in A1 col gruppo con cui lavoro ormai da tanti anni. Ci aspetta una nuova avvincente sfida, ci prepareremo bene e per tempo cercando di aprire un ciclo che ci possa mettere in condizione di poter consolidare nel tempo la nostra permanenza nella massima serie e gradatamente, ma con perseveranza, di ambire a traguardi sempre più importanti”.

Oltre al tecnico, confermati i giocatori: Eugenio Russo, Samuele Catania e Matteo Ferlito, tutti e tre catanesi e attaccanti cresciuti nel vivaio rossazzurro, e il portiere calabrese Enrico Caruso alla sua seconda stagione con la Nuoto Catania.

Queste le parole di Pippo Leonardi responsabile della prima squadra: “Siamo contenti di confermare lo zoccolo catanese frutto del nostro vivaio, e siamo felici della conferma del tecnico Peppe Dato che rappresenta la storia stessa della Nuoto Catania prima come giocatore e poi come allenatore. La sua figura ci da delle garanzie tecniche di alto livello. Confermato anche il nostro portiere Enrico Caruso che si è integrato molto bene nel nostro gruppo ed è stato anche lui uno degli artefici della promozione in A1. Ripartiamo da queste conferme e dai nuovi acquisti. Il gruppo “storico” resta la base dei nostri programmi, andremo poi a irrobustire alcuni ruoli visto che il campionato di A1 sarà senza dubbio molto impegnativo.”