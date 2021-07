Pomara: “Muore solo chi non è vaccinato”

NOTO (SR) – “Attualmente che sembra ci sia un “liberi tutti” grazie ai vaccini abbiamo in Sicilia una media di 20 casi in media di morte al giorno che moltiplicati per i mesi fanno numeri ingenti. I numeri parlano chiaro: muore in Rianimazione e va in Rianimazione solo chi non è vaccinato”. Lo ha detto il prof. Cristoforo Pomara, componente del Comitato tecnico scientifico Sicilia, a margine dei lavori del convegno nazionale “Ragione e sentimento” promosso al teatro comunale di Noto, nel Siracusano.