TAORMINA (MESSINA) – Con il suo calcio bailado – fatto di dribbling a velocita’ supersonica, giocate geniali e gol impossibili – ha regalato gioia e allegria ai tanti tifosi che lo hanno osannato quando calcava i campi di mezzo mondo. Malgrado da qualche anno abbia appeso le scarpette al chiodo, l’ex Milan Ronaldinho e’ ancora oggi uno dei calciatori piu’ amati a livello planetario: per la classe unita all’immancabile sorriso che ha scandito una carriera impreziosita dalla vittoria del mondiale 2002 con la nazionale brasiliana e dal Pallone d’oro nel 2005, ma anche per la sua generosita’ fuori dal campo.

Non a caso il campione carioca ricevera’ domenica 25 luglio a Taormina il “Champion Charity Award”, durante il Nations Award per il suo impegno nel sociale. In Sicilia Ronaldinho prestera’ la sua immagine per un vino elegante e armonioso come il suo talento. Si tratta di un Nero d’Avola entrato a far parte del progetto The Wine of Champions. Un’idea di Fabio Cordella, titolare in Salento dell’omonima cantina vinicola. Cordella si e’ messo in testa di costruire la sua squadra dei sogni, dando vita ad un progetto enologico unico al mondo.