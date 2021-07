Donna in crisi respiratoria: carabinieri la salvano

TRAPANI – Intervento a lieto fine condotto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani che sono intervenuti in soccorso di una anziana donna in gravi difficoltà.

La scorsa notte i militari di pattuglia hanno eseguito un intervento a seguito della richiesta di un cittadino che aveva sentito dei lamenti provenire da un appartamento del suo stesso condominio. I Carabinieri in poco tempo hanno raggiunto il luogo da cui provenivano i lamenti e sono entrati nell’appartamento. All’interno hanno trovato una anziana donna di 82 anni che, a causa di una caduta accidentale nel bagno non riusciva ad alzarsi ed era in preda ad una forte crisi respiratoria. In attesa che arrivasse il personale sanitario del 118, subito allertato, i militari dell’Arma hanno prestato i primi soccorso alla donna adagiandola in posizione di sicurezza dopo aver escluso la presenza di corpi estranei nella bocca che impedissero la corretta respirazione.

Al successivo intervento del 118, la donna stava già molto meglio, tanto che non è stato necessario ricoverarla. Grazie al pronto intervento dei Carabinieri sono state scongiurate più gravi conseguenze soprattutto in considerazione che l’anziana signora viveva da sola e un ritardo nei soccorsi avrebbe potuto risultare fatale.