Voghera, l’assessore che ha ucciso un marocchino in una località segreta

L’assessore alla Sicurezza di Voghera Massimo Adriatici non è più ai domiciliari nella sua abitazione per l’uccisione di un cittadino marocchino di 38 anni. È stato trasferito in un luogo segreto su richiesta della difesa dopo che alcuni social sono apparse immagine della sua casa.

Il gip di Pavia ha convalidato stamattina l’arresto con l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Un testimone dei fatti, riferisce Repubblica, ha detto che Adriatici ‘non ha sparato per sbaglio. Ha preso la pistola, l’ha puntata verso Youns e ha sparato il colpo che l’ha ucciso’.