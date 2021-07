CALCIO - SERIE C

Ottavo giorno di ritiro in Campania per i rosanero di Giacomo Filippi

Ottavo giorno di ritiro per il Palermo. Dopo la partita di domenica contro il Potenza, i ragazzi di Mister Filippi oggi hanno svolto lavoro in palestra e, a seguire, lavoro aerobico in campo.

Domani è prevista una doppia sessione di allenamento. Alle 12 Francesco De Rose interverrà in conferenza stampa. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 11:50 per partecipare alla conferenza.