Accusato di violenza nei confronti una tredicenne in Inghilterra: arrestato

GELA – In manette per violenza sessuale. La Polizia di Stato ha arrestato a Gela un polacco di 46 anni, su richiesta di estradizione avanzata dal Regno Unito. L’uomo è accusato di aver violentato in Inghilterra, per anni, la figlia della sua compagna quando ancora aveva meno di 13 anni.

L’ufficio Interpol del Regno Unito, tramite il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale polizia criminale, ha informato la Squadra mobile di Caltanissetta che a Gela poteva aver trovato rifugio un polacco accusato di crimini gravissimi. La Squadra mobile ed il Commissariato di Gela hanno provveduto ad effettuare le ricerche per individuare il ricercato.

Dopo giorni di appostamenti, l’uomo è stato seguito fino alla sua abitazione dove ieri è stato catturato. Il polacco è stato condotto in carcere a disposizione del presidente della Corte d’appello di Caltanissetta che procederà alla convalida per l’eventuale estradizione nel Regno Unito.