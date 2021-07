Come ogni estate, sono numerosi i focolai sul vulcano.

CATAIA – L’Etna brucia. Sono numerose le segnalazioni e gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere roghi in corso nelle campagne, tra Nicolosi e Ragalna. Il volo del canadair evidenzia il grosso lavoro per spegnere le fiamme.

Come ogni estate, sono numerosi i focolai sull’Etna. Fuoco che, come accaduto negli anni passati, hanno devastato parte della vegetazione del vulcano patrimonio dell’Umanità per l’Unesco .

Foto di repertorio