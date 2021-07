Cancelleri: “Allargare ai moderati l’asse Pd-Cinquestelle”

PALERMO – “Abbiamo un asse fra il M5s e il Pd, però, credo che bisognerà allargare questo fronte a un’area moderata, che in qualche modo vede la Sicilia come un grande punto di riferimento per tanti elettori moderati e che oggi probabilmente non hanno una connotazione politica ben chiara. Lavorare su questa cosa significa utilizzare davvero la Sicilia come laboratorio politico”.

Lo ha detto Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle infrastrutture, ai giornalisti, a margine della presentazione del progetto ‘SiciliaVola’, con riferimento alla possibilità di adottare il modello del governo nazionale anche in Sicilia per le prossime elezioni regionali. “Che poi il modello sia Draghi o Conte o un altro – ha aggiunto Cancelleri – mi pare che il concetto sia abbastanza chiaro: unire i migliori pezzi di questa regione per riuscire a portare avanti delle sfide importanti”.