Ghirelli: “Siamo per una riforma del calcio italiano”

“Si sta discutendo la riforma del calcio italiano, un impegno di cui la Serie C ha necessità. Una riforma al cui centro dovrà esserci l’obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria. Appena sarà definito il quadro di riferimento, risorse economiche, mission di ogni campionato, proposta di organico dei campionati e meccanismi interni di promozioni e retrocessioni saranno pienamente coinvolti i presidenti dei club. Noi siamo per una riforma vera, di sistema del calcio italiano. Per farla occorre necessariamente ridiscutere la distribuzione delle risorse a disposizione a partire dalla legge Melandri in modo da rendere sostenibili i differenti livelli”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di “Sportitalia” durante il raduno degli arbitri di Serie C.

Il numero uno della terza divisione italiana ha continuato: “Tornerà il pubblico e si chiuderà una pagina terribile e dolorosa: la Serie C confermerà il suo valore sportivo e di attrattività. È in corso la definizione degli organici dei club, al più presto si completeranno con tutti i sessanta club”.