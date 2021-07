Israele: “Vaccini ai bambini vulnerabili da 5 anni”

GERUSALEMME – Via libera alle vaccinazioni per bambini vulnerabili, cioè coloro che, con il coronavirus, potrebbero perdere la vita.

La notizia

Lo riferisce – come riporta l’agenzia Ansa – il ministro della Salute israeliano. “Si tratta di un’autorizzazione speciale e ogni vaccinazione sarà studiata caso per caso”, ha detto un portavoce del ministro, sottolineando che in questa fase “la vaccinazione di tutti i bambini di 5-11 anni non è ancora raccomandata”, ma riservata ai piccoli più vulnerabili.

La direttiva

Secondo la direttiva del ministero, ai bambini che soffrono di malattie polmonari croniche gravi, di immunodepressione severa, di problemi di sviluppo neurologico, di insufficienza cardiaca e di obesità potrà essere somministrata una dose di 0,1 ml di Pfizer, tre volte minore di una dose standard.