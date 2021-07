Lampedusa, fermati due presunti scafisti: hotspot stracolmo

AGRIGENTO – Settanta migranti sono stati trasferiti con le motovedette, altri 60 sono stati imbarcati sulla nave di linea per Porto Empedocle. Mentre le condizioni del mare, nel canale di Sicilia, stanno migliorando, continua la corsa contro il tempo per alleggerire le presenze nell’hotspot a Lampedusa dove restano, al momento, 483 persone, a fronte di una capienza massima per 250.

Intanto, due presunti scafisti sono stati fermati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell’ambito di indagini su due sbarchi dello scorso 7 luglio a Lampedusa. Il gip di Agrigento ha già convalidato i provvedimenti emessi dalla Procura ed ha disposto per gli indagati la custodia cautelare in carcere. Ad individuare un tunisino di 42 anni e un egiziano di 20 anni, ritenendoli gli scafisti di due sbarchi, è stata la Squadra Mobile di Agrigento. I due, secondo l’accusa, avrebbero trasportato dalla Tunisia a Lampedusa un gruppo di 420 migranti, su un barcone di 16 metri, e su altro natante altre 49 persone.