Reddito di cittadinanza percepito illecitamente, scoperti 7 furbetti

PARTINICO (PA) – La guardia di finanza di Partinico ha scoperto e denunciato 7 furbetti che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza tra Partinico, Terrasini, Cinisi, Trappeto, San Giuseppe Jato e Borgetto.

In particolare, i soggetti controllati dalle fiamme gialle, in collaborazione con l’Inps, hanno scoperto che gli indebiti percettori del sussidio avrebbero omesso di comunicare condanne, interdizioni anche di propri familiari per non perdere il beneficio economico.

I finanziari hanno segnalato i sette furbetti alla procura della Repubblica di Palermo e, contestualmente, hanno comunicato gli indebiti agli uffici Inps competenti la posizione illegittima dei sette per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, complessivamente pari a oltre 65mila euro.