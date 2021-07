Chiuso in auto sotto il sole cocente: cane salvato dai carabinieri

CATANIA – Chiuso in auto sotto il sole cocente di questa fine di luglio. Un cane è stato salvato dai carabinieri, intervenuti su segnalazione di una donna.

Il cane chiuso in auto

Intorno alle ore 10:30, i militari sono intervenuti in via Luigi Capuana a seguito della segnalazione di una donna che lamentava l’abbandono di un cane all’interno di un’automobile, lì parcheggiata dal proprietario. Giunti sul posto, hanno effettivamente constatato la presenza dell’animale che, in maniera evidente, accusava i primi segni di malessere dovuti al caldo che stava accumulandosi all’interno dell’autovettura i cui finestrini, tra l’altro, erano completamente chiusi.

“L’ho dimenticato”

I carabinieri sono risaliti alla proprietaria che, a sua volta, ha immediatamente contattato telefonicamente il figlio che poi, trafelato, ha raggiunto l’autovettura e spiegato ai militari che quella mattina era rientrato intorno alle 4 del mattino e, quindi, di essersi completamente dimenticato della presenza dell’animale al suo interno.

L’animale è stato immediatamente rifocillato, mentre lo sbadato proprietario è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per abbandono di animali.