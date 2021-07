“Lega, Sammartino e altre interlocuzioni: no scacco a Musumeci”

PALERMO – La segreteria regionale della Lega è una delle poltrone più scottanti, di questi ultimi tempi. Nino Minardo, parlamentare nazionale e attuale leader della Lega siciliana è stato “blindato” da Matteo Salvini. I due hanno diramato un comunicato in cui si dice che il segretario regionale sta lavorando al dossier, con tanto di foto pro social network. In serata abbiamo raggiunto Nino Minardo telefonicamente per chiedergli dei nuovi nomi di peso entrati nella Lega e del rapporto con Musumeci.

Anche un top player del voto come Luca Sammartino entra nella Lega. Un altro passo verso la guida della coalizione?

Assolutamente sì, lo spirito è questo da due anni. Quando lo dicevo all’inizio non ci credeva nessuno. Oltre a questa ci sono tante interlocuzioni, che per correttezza non posso rivelare. Rientra in un lavoro non di questi giorni, ma che sul territorio facciamo da mesi e che ci porterà anche in Sicilia a diventare il partito guida della coalizione. Che la Lega in Sicilia oggi sia il punto di riferimento dell’elettorato di centrodestra è un dato di fatto, che sia un partito che riscuote ampi consensi, soprattutto della classe dirigente anche. Quindi è normale che quella sia una delle interlocuzioni che ci sono in questo momento. Le cose diventano ufficiali soltanto quando lo sono veramente, altrimenti sono soltanto indiscrezioni e al momento non c’è niente di scritto. In politica tutto cambia in due ore.

Fonte autorevole ci racconta che questa mossa sia uno scacco a Musumeci

La lealtà della Lega alla colazione di centrodestra e al governo Musumeci è fuori discussione. Non c’è nessun patto anti Musumeci, non esiste. Non mi sembra una fonte affidabile.

Quale il profilo del prossimo candidato della Lega alla presidenza, magari una donna?

E’ molto prematuro e chi si inerpica in ipotesi fa solo fantapolitica.