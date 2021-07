Lega, nominati i responsabili dei dipartimenti

PALERMO – Sono stati nominati alcuni responsabili dei dipartimenti regionali Lega per la provincia di Palermo. Ne dà l’annuncio il responsabile regionale dei Dipartimenti Igor Gelarda, d’intesa con il Commissario provinciale Vincenzo Figuccia. Antonino Enea si occuperà di Attività Produttive, Carmelo Pusateri di Energia e Ambiente, Paolo Cristina di disabilità, Giuseppe Romanotto lavoro e Formazione; Nazari Emilio Sicurezza, Gabriele Daví per le infrastrutture, Totò Cappadonia Agricoltura, Salvatore di Francesca l’Allevamento, Massimo Rio pesca, Pilo Francesco politiche Faunistico Venatorie, Lillo del Castiglio Turismo spettacolo e marketing territoriale, Sport Domenico Costanzo, Giustizia e Legalità Matteo Iannello, Istituti Penitenziari Maurizio Mezzatesta, Attività Sociali e tutela minori Pippo Scalzo, Arte e spettacolo Giovanni Mazzola.

Al contempo Vito Lanza, ex consigliere provinciale, è il nuovo coordinatore provinciale dei dipartimenti e affiancherà Igor Gelarda in provincia di Palermo . “I Dipartimenti sono il cuore pulsante del progetto lega in Sicilia, una sfida e una scommessa che abbiamo intenzione di cogliere per dare un contributo sostanziale ai programmi di Matteo Salvini per Sicilia e Siciliani” dichiara Igor Gelarda. “Sono contento di avere ricevuto questo incarico e ringrazio Igor Gelarda che si sta occupando dei dipartimenti a livello regionale, ma anche Vincenzo Figuccia e Nino Minardo, per la fiducia accordatami. Una squadra che sta portando avanti un progetto Lega sempre più radicato nel territorio. Sono a disposizione dei siciliani e cercherò di fare al meglio il mio lavoro, con particolare riguardo al territorio della provincia di Palermo che conosco molto bene avendo ricoperto per due consiliature il ruolo di consigliere provinciale” dichiara Vito Lanza