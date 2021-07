Rainbow Viagrande, il primo colpo è Asia Salvucci

Il club etneo accoglie Asia Salvucci, ala-pivot nativa di Anzio. Classe 1999, alta 180 cm, la Salvucci è cresciuta nel Latina, dove compie tutta la trafila giovanile e l’esordio in Serie B. Nel 2018 “assaggia” per la prima volta la Serie A2 con la formazione romana dell’Elite Basket, prima delle esperienze alla Velcofin Basket (2019/2020) e Pallacanestro Firenze (2020/2021), mantenendo la categoria.

Corsa e difesa, insieme ad una straordinaria costanza di rendimento, sono tra le skills che la Salvucci porta in dote alla Rainbow Viagrande, insieme ad un profilo caratteriale da combattente, fatto di grande grinta che si riflette in prestazioni sempre “orgogliose”. Un innesto prezioso per il roster affidato a coach Gianni Catanzaro, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di sfide.