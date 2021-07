“Un professore non può essere no vax, sì all’obbligo a scuola”

PALERMO- “Un professore non può essere no vax, è una contraddizione in termini. Come fa un docente a non avere fiducia nel sapere che è alla base della scuola?”.

Professoressa Daniela Crimi, preside del liceo linguistico ‘Cassarà’ di Palermo, cosa fare per evitare un altro anno di Dad?

“Semplice, dobbiamo vaccinarci, possiamo salvarci con la vaccinazione. Lo dico subito: io sono per l’obbligo nelle scuole. Purché….”.

Purché?

“Purché sia tutto spiegato bene, messo nero su bianco, chiarendo chi deve occuparsi di cosa. Non può essere un problema delegato ai dirigenti scolastici, ci devono pensare le istituzioni sanitarie”.

L’obbligo, dunque.

“Sì, perché c’è uno zoccolo duro di docenti che, altrimenti, non si vaccinerà mai. E dobbiamo vaccinare anche i ragazzi sopra i dodici anni, per metterli in sicurezza. Comunque i ragazzi sono saggi, i nostri maturandi hanno riempito l’hub vaccinale”.

Lei ha incontrato professori no vax?

“Sì”.

Credono al ‘complotto’?

“No. Credono che il vaccino non sia sicuro, perché sperimentale”.

E lei cosa crede preside?

“Che dobbiamo affidarci alla scienza e alla competenza e che non stiamo parlando di opinioni. C’è l’autorevolezza del sapere che mi tranquillizza. Uno che queste cose le studia non può avere lo stesso peso dell’ultimo arrivato su Facebook”.

Perché abbiamo dimenticato una simile e lampante verità?

“Perché il populismo ha defraudato la scuola. Ma uno non vale uno. Torniamo ai docenti”.

Torniamoci.

“Un docente che non si vaccina offre un messaggio anti-educativo”.

Quanti sono?

“Una minoranza, non più del quindici per cento”.

Lei è favorevole al Green Pass?

“Ovviamente sì”.

Alcuni politici sollevano dubbi, per essere leggeri…

“Salvini e Meloni?”.

Ecco.

“Sa che voto gli darei se fossero miei studenti in Educazione civica? Insufficiente”.

Almeno un sei meno meno di incoraggiamento…

“No, meritano l’insufficienza”.