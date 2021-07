Incendi e ondate di calore: allerta rossa anche per oggi

Si prospetta un sabato di grande caldo in tutta la Sicilia e, purtroppo, anche di incendi. Nelle ultime ore gran parte dell’Isola è andata a fuoco, con gli incendi che non sono stati facili da domare. Per la giornata di oggi la Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta rossa per incendi e ondate di calore.

Per gli incendi l’allerta massima è a Catania, Messina, Enna, Palermo, Ragusa e Siracusa. Per le ondate di calore l’allerta a livello 3 è stata diramata per Catania e Palermo.

Proprio Catania è stato un po’ l’epicentro di questi sfortunati episodi, con il lido Le Capannine che sono andati distrutti, con i turisti che sono stati evacuati dalle strutture e spostati al PalaSpedini, lontani delle fiamme. Adesso si dovrà fare la conta dei danni, che si prospettano ingenti.

Tutti gli incendi innescati ieri hanno anche intasato il numero unico di emergenza del 112. La speranza è che lo stesso non accada oggi.