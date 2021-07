Rogo alla playa, turisti al PalaSpedini

Notte movimentata per diverse persone che avevano affittato i bungalow a mare.

CATANIA – Avevano deciso di trascorrere le vacanze a Catania. Avevano scelto di affittare i bungalow a mare, ma l’incendio di ieri ha fatto andare in fumo le loro giornate di relax. Sono 13 i turisti – 7 adulti e 6 bambini – che hanno trascorso la notte al PalaSpedini dove sono stati allestite tende, brande e tavoli per poter accogliere gli ‘sfollati’ del maxi rogo di ieri.

“Sono circa 200 le persone messe in salvo via mare dai mezzi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto”, spiega l’assessore comunale Fabio Cantarella che sta seguendo tutte le operazioni coordinate dalla Prefettura. È stato istituito un tavolo permanente per l’emergenza. “Al porto ci sono i nostri mezzi e chi ha avuto bisogno di un posto letto è stato accompagnato qui al PalaSpedini”.

Al Palazzetto di Cibali sono state ospitate anche tutte le famiglie che tra via Palermo, via Letta e i Villaggi a Mare hanno la casa fortemente danneggiata dalle fiamme.