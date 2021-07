IN TOSCANA

Francesco Pantaleo era uscito di casa sabato scorso. Il corpo dello studente di Marsala è stato ritrovato bruciato. Viveva da studente fuori sede dell’Università di Pisa. Aveva 23 anni.

Condivideva l’appartamento con altri due studenti. Nella sua stanza ha lasciato portafoglio, telefono e occhiali da vista. Oggetti da cui nessuno si separa mai, specie se si ha in programma di fuggire.

La certezza che fosse il corpo di Francesco è arrivata ieri grazie all’analisi del Dna. Lo hanno trovato in un campo di girasoli a San Giuliano Terme, non lontano da Pisa. Un paese di cui si è molto parlato negli anni per un altro fatto di cronaca nera.

La mattina del 14 gennaio 2012, Antonio Logli, 49 anni, elettricista di San Giuliano Terme, denunciò la scomparsa di sua moglie Roberta Ragusa, 45 anni. Il corpo non fu mai trovato, il marito è stato condannato a 20 anni per omicidio. I suoi legali stanno lavorando ad un ricorso alla Corte di giustizia europea.

Ora un nuovo giallo, la morte di Francesco Pantaleo. Omicidio o suicidio? Le prime risposte arriveranno dall’autopsia. Parenti e amici dicono che lo studente di Ingegneria informatica non aveva alcun motivo per togliersi la vita.

Il padre del giovane, Tonino ha scritto un post pubblico sul profilo facebook: “Mio figlio Francesco non è più con noi, adesso è tra gli angeli. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino”