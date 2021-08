Incendi, Lupo palude a Draghi ma bacchetta Musumeci

PALERMO – Incendi e polemiche. “Ringraziamo il presidente Draghi per i soccorsi predisposti a sostegno della Sicilia, e ringraziamo tutti coloro che in queste ore drammatiche si stanno prodigando contro gli incendi. Prendiamo atto invece che il presidente Musumeci ancora una volta si distingue per la sua arroganza, nel tentativo di scaricare le proprie responsabilità su altri. Invece di usare termini volgari ed offensivi nei confronti di quelle parti politiche che hanno solo chiesto chiarezza, dica perché in tutti questi mesi ha fatto orecchie da mercante invece di ascoltare gli allarmi lanciati dal PD e dai sindacati che sollecitavano il governo regionale a predisporre un adeguato piano di prevenzione sul rischio incendi, e di controllo del territorio”. Lo dice il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo. “Musumeci – aggiunge Lupo – spieghi anche perché non sarebbero stati richiamati in servizio tutti i forestali a disposizione, e dica se è vero che proprio per la carenza di personale alcune torrette di avvistamento erano scoperte, e dunque gli allarmi sono scattati in ritardo: su questa vicenda il PD presenterà una interrogazione parlamentare all’Ars”.

Il capogruppo PD chiede inoltre al presidente della Regione di prevedere “risarcimenti urgenti per tutti i cittadini che hanno subito danneggiamenti, in particolare alle abitazioni, a causa degli incendi”.