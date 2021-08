Green pass, inizia il conto alla rovescia. Ma chi dovrà controllarlo nei locali?

Dal 6 agosto in vigore per alcune categorie

Il Governo Draghi sta vagliando l’ipotesi di allargare l’utilizzo del Green pass anche per i viaggi. L’idea è quella di rendere obbligatoria la certificazione verde per coloro che viaggeranno su navi, treni e aerei. La nuova misura per contenere l’avanza del Covid-19 potrebbe essere inserita nel prossimo decreto del Consiglio dei ministri.

Dal prossimo venerdì, intanto, il Green pass sarà obbligatorio per poter cenare nei ristoranti al chiuso, assistere a partite, allenarsi in palestra e in piscina o andare al teatro e al cinema. Ma chi dovrà controllare i Green pass?

Il decreto Covid del 22 luglio affida la responsabilità ai gestori degli esercizi e permette di utilizzare un’app che verifica il codice QR presente sui pass. Ma al momento non è possibile verificarlo digitalmente e va quindi per forza stampato.

Un altro dilemma da risolvere è quando far entrare in vigore l’obbligatorietà per i viaggiatori.

Sembra che l’intenzione del Governo sia quella di escludere l’entrata in vigore delle nuove regole per i trasporti ad agosto per evitare di bloccare chi ha prenotato le vacanze. Ma il Consiglio dei ministri potrebbe fissare la data da settembre: si parla del 15. Altrimenti le nuove regole potrebbero slittare al primo ottobre.