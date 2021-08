I gestori del locale ‘La Cuba’ diffidano il comune di Palermo

PALERMO – E’ scontro tra la società che gestisce il locale La Cuba e il comune di Palermo. Nonostante l’esercizio commerciale sia rimasto chiuso a causa del Covid e per la realizzare la messa in sicurezza dell’edificio – che verrà effettuata dalla società che gestisce il locale con un costo complessivo di circa 200mila euro – l’azienda non ha ancora ricevuto comunicazione da parte del comune circa la proroga della concessione del bene.

Così la CVS Management, società responsabile de “La Cuba”, difesa dall’avvocato Massimo Petrucci, founding partner di SLP Legal Consulting, ha così deciso di passare alle carte bollate diffidando il comune per richiedere la proroga per la gestione.

La vicenda trae origine da una determina sindacale del 10 febbraio 2021 con cui il comune di Palermo ha concesso la proroga del contratto per 4 anni e 5 mesi senza tuttavia fornire alcuna spiegazione in ordine al criterio seguito per il calcolo dell’intervallo temporale. Ma per recuperare il costo del restauro, che all’ente non costerà un euro, l’affidamento dell’immobile dovrebbe essere di 7 anni e 2 mesi.

“Di fronte ai continui silenzi del Comune – spiega l’avvocato Massimo Petrucci – con la diffida abbiamo attivato una procedura per far leva sull’eventuale silenzio assenso come prevede l’attuale normativa. L’amministrazione è però rimasta in silenzio per tutto il tempo che le era concesso”.

“La preoccupazione – prosegue il legale – è che però, a fronte di uno scenario così nitidamente delineato dalla legge, gli uffici comunali non riconoscano una conclusione che, in realtà, è indiscutibile. Le imprese che investono nella città, facendo oltretutto risparmiare costi all’amministrazione non possono ricevere un tale trattamento”.