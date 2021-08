Vaccini agli ‘invisibili’, un hub in chiesa per i meno fortunati

PALERMO – Un punto vaccinale per i cosiddetti ‘invisibili’, avviato già nel luglio scorso a Palermo. Giovedì prossimo è in programma la quarta iniziativa del progetto nato da un’idea della confraternita degli aromatari di Sant’Andrea, in collaborazione tra l’arcidiocesi di Palermo, l’ufficio pastorale della salute, il centro diocesano delle confraternite Palermo, associazioni di volontariato e l’Asp di Palermo.

Sino ad oggi sono state somministrate circa 800 dosi. Il Punto vaccinale si trova all’interno della chiesa di Sant’Andrea degli aromatari, in piazza Sant’Andrea 4, e tra le particolarità spicca l’area unicamente riservata alle donne con il velo, dove operano medici e personale sanitario soltanto al femminile. Non servono i moduli perfettamente compilati, non serve prenotarsi ed aspettare molto a lungo, basterà andare ogni giovedì dalle 15 alle 21 o telefonare al 3792720296 per ricevere informazioni.