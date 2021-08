PALERMO – Nuova allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore in tre province siciliane. Il bollettino diramato dalla protezione civile regionale classifica le province di Palermo, Enna e Messina ad alto rischio per tutta la giornata di oggi.

Le città più calde oggi saranno Palermo e Catania, dove ci sarà un allerta di livello 1 con temperature che arriveranno a toccare i 35° a Palermo e i 36° a Catania.