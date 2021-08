Festival di Sanremo, scelto il nuovo conduttore

Amadeus fa tris a Sanremo: sarà conduttore e direttore artistico dell’edizione 2022, per il terzo anno consecutivo. L’annuncio ieri sera. “Ma chi l’avrebbe mai detto? Io per primo mai avrei pensato di condurre tre festival di seguito – le parole del conduttore – Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, ad ascoltare le canzoni, a condividerle con voi. E poi

ci sarà spettacolo, divertimento, emozioni e tante sorprese”. La kermesse canora si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022.