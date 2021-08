Green pass, vaccini, terza dose: le risposte ai dubbi dei catanesi

L’ora x è scattata. Da oggi il semaforo verde per poter accedere a ristoranti e locali al chiuso, oltre che musei, teatri e cinema, è dato dal possesso del green pass. Una prescrizione che pare aver convinto chi ha voglia di tornare a uscire in piena libertà, ma diffidenti e no vax ci sono sempre. Ma l’aumento dei contagi, dei ricoveri e l’incubo di una Sicilia in giallo miete dubbi tra i cittadini. E allora abbiamo deciso di porre alcune domande al commissario per l’emergenza Covid, l’infettivologo Pino Liberti al fine di riportare il dibattito su verità scientifiche e non chiacchiere da bar (social).

Dottor Liberti, la situazione attuale è nettamente peggiore di quella di agosto dell’anno scorso. Eppure ci sono i vaccini. Come se lo spiega?

“Il vaccino ha dato a tutti una maggiore libertà e tanti hanno, probabilmente, dimenticato che distanziamento, mascherina e lavaggio delle mani sono norme che vanno sempre osservate. Il virus non è andato in ferie. Lo scorso anno c’era meno vita sociale. Feste di compleanno, matrimoni e riunioni di vario genere evidentemente incidono. Insomma: paghiamo comportamenti meno responsabili e la variante Delta è molto più diffusiva”.

Molte persone, anche vaccinate, stanno iniziando ad avere dubbi sull’efficacia del vaccino. Come possiamo rassicurare i cittadini e convincere gli altri che l’unica strada per tornare alla normalità è vaccinarsi?



“Il vaccino resta l’unica arma che abbiamo a disposizione per contrastare il virus. E’ stato accertato che ha una sua efficacia poiché riduce ospedalizzazioni e complicanze. Se tutti fossimo vaccinati il virus cesserebbe di circolare”.



Anche se si è vaccinati ci si può contagiare. Ma quindi a cosa serve il green pass?



“E’ vero ci si può contagiare, ma in modo lieve e senza complicanze. La carica virale ha vita breve. La sicurezza totale in medicina non esiste, c’è solo la riduzione del rischio. Il Green pass è uno strumento introdotto dal Governo”.



La situazione negli ospedali quale è? I numeri aumentano, anche se lentamente? Catania rischia nuove strette?



Non abbiamo criticità, anche se si è avuto un aumento delle ospedalizzazioni. Una nuova stretta dipenderà esclusivamente dal numero dei positivi e dalla loro gravità. Fino ad ora è stata scongiurata, ma occorre proseguire rapidamente la campagna di immunizzazione.



C’è una interlocuzione con l’assessore Razza sulla terza dose? Almeno per i sanitari, i primi che sono stati vaccinati?



Noi ci atterremo alle indicazioni del Governo centrale e del Comitato tecnico scientifico. Al momento la terza dose non è prevista, ma noi siamo pronti per poter operare.