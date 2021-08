Terremoto alla Rap, lascia il direttore generale Li Causi

PALERMO – Ufficialmente si tratta di una “rescissione consensuale”, di fatto sono dimissioni vere e proprie dopo mesi di scontri e dissapori. La Rap da oggi ha un problema in più, visto che il direttore generale Roberto Li Causi ha deciso di sbattere la porta e lasciare il prestigioso incarico mentre l’azienda tenta con fatica di recuperare le tonnellate di immondizia rimaste sulle strade di Palermo. L’interessato si è trincerato dietro il più rigido silenzio, ma non è un mistero che i rapporti con l’amministratore unico Girolamo Caruso fossero ormai ai minimi termini: Caruso, ex dirigente dell’Enel, avrebbe accentrato nelle sue mani la gestione esautorando di fatto Li Causi dai dossier più delicato ed entrando in rotta di collisione anche con alcuni dirigenti e con le organizzazioni sindacali. Un clima di tensione che in questi mesi, dopo le dimissioni dell’ex presidente Peppe Norata, si è fatto sempre più pesante fino alla rottura definitiva col direttore.

La Rap si trova peraltro in un momento particolarmente delicato: il consiglio comunale non ha approvato le nuove tariffe Tari, la giunta si è impegnata a erogare 16 milioni di euro che però non sono ancora arrivati e i sindacati, dopo gli scontri con Caruso per le dichiarazioni sulle assenze in occasione delle partite della Nazionale, avevano siglato un temporaneo armistizio in attesa di risposte sui conti della società. Delicati equilibri che Li Causi finora aveva mantenuto: esperto del settore, per anni in plancia di comando all’assessorato regionale ai rifiuti, l’ormai ex direttore era arrivato alla partecipata del comune di Palermo nel settembre del 2019 al termine di una selezione pubblica. Un nome di peso, ma soprattutto un profondo conoscitore della macchina regionale la cui esperienza è stata preziosa nel lungo braccio di ferro su Bellolampo e che è stato in prima linea nell’affrontare le tante emergenze rifiuti di questi mesi.

Adesso l’addio, con Caruso che senza cda e senza direttore si ritrova a essere l’unico vero uomo forte della Rap. Ma soprattutto l’unico responsabile della gestione dell’azienda e dei servizi, con tonnellate di rifiuti che ancora restano sulle strade in un agosto che si preannuncia rovente.