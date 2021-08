Covid, persi 470mila posti di lavoro: partite Iva falcidiate

Sono i lavoratori autonomi a pagare il prezzo più alto per la crisi causata dal Covid. Sono impietosi i numeri della statistica elaborata dall’Ufficio studi della CGIA.

Tra febbraio 2020, mese che precede l’avvento della crisi pandemica, e giugno di quest’anno, l’Italia ha perso 470mila occupati. Di questi 378mila (pari a oltre l’80 per cento del totale) sono lavoratori indipendenti.

Come dire che in questi 16 mesi il numero totale delle partite Iva presenti in Italia è diminuito mediamente di

776 unità al giorno. Ad aver subito gli effetti più negativi dalla crisi innescata dalla pandemia sono stati prevalentemente i piccoli commercianti, gli esercenti, i collaboratori e tantissimi liberi professionisti.

Tra i lavoratori dipendenti, invece, il numero complessivo degli occupati è sceso di “sole” 92mila unità. A pagare il prezzo più alto è il popolo delle partite Iva.