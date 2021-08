Boati e lava: all’alba intensa attività dell’Etna

Possibili ritardi su voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto.

CATANIA. Un forte parossismo scattato attorno alle 4 del mattino e protrattosi sino al sorgere del sole. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, spiega che la fontana di lava al Cratere di Sud-Est è gradualmente cessata. Permane una modesta emissione di cenere che, sulla base del modello previsionale, viene dispersa in direzione Sud Est. Sia Il flusso lavico che si espande in Valle del Bove che quello diretto a sud ovest continuano ad essere alimentati. Si osserva inoltre un ulteriore modesto flusso lavico sul lato sud orientale del cratere di Sud-Est.

Per quanto riguarda l’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo avere raggiunto il valore massimo alle 3.50 ha subito un repentino decremento fino a raggiungere valori medi-bassi.

Aeroporto, possibili ritardi

L’attività del vulcano rischia di portare disagi anche all’aeroporto di Catania, che su Twitter infatti annuncia “possibili ritardi su voli in arrivo e in partenza causa eruzione Etna”.