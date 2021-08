Poco personale in ospedale: “Lunghe attese per i pazienti”

MARSALA – Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, protestano con l’Asp di Trapani “per la carenza di personale, e conseguenti lunghe attese per i pazienti, al Pronto soccorso dell’ospedale Paolo Borsellino”. Dopo un sopralluogo, Grillo e Sturiano affermano: “Purtroppo quella che abbiamo registrato è una situazione di gravissimo disservizio e di disagio per i cittadini. Ancora una volta, non sembrava di essere nel Pronto soccorso di una città occidentale, ma in un’area di emergenza ospedaliera di un Paese sottosviluppato. Gente nei corridoi e in barella da ore, senza un’assistenza adeguata, tempi d’attesa interminabili causati da una evidente mancanza di personale, una situazione di calca e confusione insostenibili che non può che aumentare la frustrazione e il malessere di chi sta già male. Comprendiamo la grave situazione d’emergenza per l’Azienda sanitaria di Trapani relativa al personale delle aree di Pronto Soccorso in tutta la provincia, ma questa situazione dura ormai da troppo tempo”. “Nonostante le nostre sollecitazioni – proseguono il sindaco e il presidente del Consiglio comunale di Marsala – l’Asp non riesce a mettere in campo una strategia per risolverla ed è diventata veramente insostenibile. Per cui, di fronte alle ripetute e puntuali segnalazioni da parte di cittadini marsalesi, ho chiesto alla polizia municipale di intervenire per verbalizzare ufficialmente la situazione in cui versa l’ospedale. La fotografia che ne è scaturita è assolutamente impietosa.”