Inferno di fuoco a Pergusa, le fiamme minacciano una riserva

ENNA – Residenti allontanati dalle abitazioni, un sito archeologico a rischio, montagne letteralmente avvolte da una coltre di fumo e da fiamme alte diversi metri. Sta accadendo in queste ore a Enna, nella frazione di Pergusa, che nuovamente è finita al centro del mirino degli incendiari: il numero elevato di punti di innesco rende quasi certa la matrice dolosa. È un inferno di fuoco. Accade nelle contrade Parasporino, Cannavò e Jacopo. Il fuoco sta risalendo la montagna e le fiamme sarebbero quasi giunte a minacciare i siti archeologici di Cozzo Matrice e Montagna di Marzo. Sul posto sono al lavoro un elicottero e le squadre di terra della Forestale, Vigili del fuoco e Protezione civile. Due famiglie sono state fatte allontanare dalle abitazioni mentre preoccupa il denso fumo nero che si sta sviluppando. Il Comune ha deciso di chiudere per precauzione le piscine scoperte.

Nella zona nord dell’Ennese, intanto, le fiamme di un rogo piuttosto esteso sarebbero dirette in maniera preoccupante, da contrada Serra Marrocco, a metà tra Nicosia e Gangi, verso la Riserva di Monte Campanito, già minacciata dalle fiamme nei giorni scorsi. Ad Agira, infine, i carabinieri della stazione e della compagnia di Enna hanno denunciato due presunti piromani, un adulto e un ragazzo minorenne, perché sarebbero responsabili di un incendio, domato piuttosto rapidamente, nella zona sottostante la città che diede i natali allo storico Diodoro Siculo, a ridosso della zona dove si trova l’elisuperficie. Ad avvertire i militari sono stati alcuni passanti, che hanno visto i due in azione e hanno immediatamente chiamato il 112. Non è scattato l’arresto perché non c’era la cosiddetta “flagranza di reato”.